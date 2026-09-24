Se n'è andata Elena Pero. Si tratta di un giorno triste per il mondo dello sport italiano. Storica voce del tennis di Sky Sport, aveva 60 anni ed è scomparsa in seguito a una malattia. L'annuncio della sua morte è stato dato dal direttore di Sky Sport Federico Ferri: "Elena Pero non c'è più. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre". Soprattutto in questi ultimi anni grazie alla crescita esponenziale del tennis, Elena Pero era divenuta con la sua eleganza un punto di riferimento per gli appassionati costituendo una coppia formidabile con Paolo Bertolucci.

Da parte della redazione di Toro News le più sentite condoglianze alla famiglia di Elena e a tutti i suoi amici ed estimatori.