Il Parma rompe con Lucarelli: è la fine di un’era

Il Parma ha rotto ufficialmente con uno dei suoi giocatori più iconici: l’ex granata Alessandro Lucarelli. L’annuncio, atteso da settimane, arriva in contemporanea all’arrivo del danese Oliver Sørensen, ma è la separazione a infiammare i tifosi. In rete si moltiplicano messaggi di affetto e delusione: per la prima volta nella storia del Parma, la maglia numero 6 non vestirà più né sul campo né dietro una scrivania. Lucarelli, prima di diventare il simbolo dei crociati, ebbe una parentesi al Torino nella stagione 2003/04, totalizzando 22 presenze in Serie B con la maglia granata. Poi, l'arrivo ai crociati nel 2008, seguito dal fratello Cristiano, già attaccante del Toro nei primi anni 2000. Alessandro si è presto liberato dall’etichetta del “fratello di” grazie alle sue prestazioni: 350 presenze e 21 gol, tra cui il rigore decisivo che ha riportato il Parma in Serie B nel 2017. Difensore tutto d'un pezzo, ha segnato in tutte e quattro le categorie con i crociati, dalla Serie D fino alla Serie A. Terminata la carriera da giocatore, Lucarelli aveva ricoperto il ruolo di club manager, partecipando attivamente alla nuova struttura tecnica. Ma con il cambio di proprietà è stato progressivamente marginalizzato, fino alla decisione della separazione. Un distacco che segna la fine di un’epoca: quella di un uomo che ha vissuto il Parma nelle gioie, nelle rinascite e nelle battaglie.