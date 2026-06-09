L'agente di Sandro Kulenovic, Marko Naletilic è intervenuto ai microfoni di TMW e si è anche espresso sul momento e sulle ambizioni del suo assistito con la maglia granata. In merito all'ambientamento del croato in quel di Torino, Naletilic ha spiegato quali siano le buone sensazioni che il giocatore sta provando e come egli si senta parte del Toro essendo orgoglioso di far parte della squadra. Il minutaggio del suo assistito ha avuto un calo con l'avvento di Roberto D'Aversa sulla panchina, così come, di conseguenza, la sua incisività, ma l'agente si è mostrato fiducioso, sottolineando anche il buon inizio con Baroni.

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Naletilic: "Kulenovic è determinato a fare bene il prossimo anno"

Il calciatore croato è stato riscattato dal Toro per 3 milionistabilito con la Dinamo Zagabria e si prepara ad affrontare un'altra stagione con i colori granata. L'ambizione e la fame di migliorare ci sono, come affermato dall'agente: "Kulenovic è un calciatore del Torino. Con Baroni ha avuto tanti minuti a disposizione ed è partito bene. Con D'Aversa molto meno e non ha segnato quanto dovrebbe e vorrebbe un attaccante del suo livello. Quindi ha ancora più spinta ed ambizione per fare bene nella prossima stagione che arriva. È molto contento e orgoglioso di essere un calciatore del Torino".

I numeri del classe 1999 parlano chiaro: 1 gol, quello all'Inter in Coppa Italia, e assist per Kulenovic in appena 384 minuti giocati, che ora è chiamato al rilancio per ritagliarsi un posto nel Toro 2026/27. Le potenzialità ci sono e le ha ampiamente dimostrate prima del suo approdo sotto l'ombra della Mole con 6 reti e 1 assist in 16 presenze nel campionato croato negli ultimi mesi del 2025 e 3 marcature in 2 apparizioni nella coppa nazionale. Starà all'attaccante di Zagabria dimostrare che l'agente non si è sbagliato.