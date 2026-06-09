Sarà un allenatore caldeggiato da Gianluca Petrachi a sedere sulla panchina del Toro. Ignazio Abate, insieme ad Alberto Aquilani, era il profilo indicato dal direttore sportivo per inaugurare un nuovo progetto tecnico. Il motivo? Scegliere un tecnico in grado di dare un'impronta molto chiara alla squadra e portare un'idea di calcio propositiva, a costo di investire su un allenatore molto giovane. Un azzardo? Lo dirà il tempo, intanto il Toro si è assicurato un profilo che nelle ultime due stagioni ha fatto benissimo. Due promozioni sfiorate in due anni con formazioni che, sulla carta, non erano attrezzate per quello.

Passata la linea Petrachi

La scelta dell'allenatore è indicativa del nuovo corso che i granata cercheranno di inaugurare. Ad avere la meglio è stata la linea dettata da Gianluca Petrachi, poi condivisa anche dal presidente Urbano Cairo. Del resto il patron lo aveva detto molto chiaramente: si sarebbe affidato al direttore sportivo per individuare il nuovo allenatore. Così è stato ed è indicativo del peso e della stima che il ds ha saputo conquistare. Abate ha avuto la meglio rispetto a un profilo come Juric, quello che per Cairo sarebbe stato l'"usato garantito".

La fiducia riposta in Petrachi è indicativa anche in vista del mercato. Al ds spetterà un ruolo importante, ci sarà da ringiovanire e rilanciare una rosa che conta diversi giocatori a fine ciclo e con ingaggi molto pesanti. E farlo sapendo di essere stimato dal presidente sarà molto importante per avere libertà di scelta. La linea tracciata è molto chiara: sarà un Toro giovane e più italiano rispetto al passato.