Intervistato da La Repubblica il presidente della Liga, Javier Tebas, ha criticato pesantemente l'operato di Gianni Infantino. Lo spagnolo non è nuovo a queste considerazioni sul numero uno della FIFA e ci tiene lui stesso a rimarcarlo: "Lo dico da anni: Gianni Infantino non è mai stato all’altezza di guidare il calcio mondiale". Non è certo l'unico né a pensarlo né ad averlo detto. Il presidente Svizzero della FIFA è stato accusato durante tutto il suo operato in primis per voler accentrare tutto il potere su di sé, poi per il sovraccarico del calendario pur di vendere qualche partita in più, oltre alle accuse di favoreggiamenti.

Tebas vuole le dimissioni

Gli ultimi attacchi sono dovuti al recente tentativo, poi ritirato, di "privatizzare il Mondiale". Infantino ha, infatti, aperto la Coppa del Mondo a investitori privati, tutto ciò senza consultare le confederazioni che appresa la notizia hanno dovuto minacciare la propria partecipazione. È di questo che Tebas parla: "". E ancora:. Al presidente della Liga non basta che il progetto sia saltato, vuole che arrivino le dimissioni. Insomma, una situazione incandescente e che ha spaccato in maniera netta il mondo del calcio, attraversato negli ultimi tempi già da diverse polemiche in ottica Mondiale 2026.

Articolo a cura di Francesco Di Vico