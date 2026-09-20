Nella giornata di ieri, 19 settembre, una delegazione dei Circolo Soci Torino FC 1906 presieduto da Leonardo D'Alessandro è stata ricevuta da due assessori di Rieti, in sostituzione del sindaco, alla Sala Consigliare del Comune di Rieti. Da lì si sono recati, insieme, nella Saletta dei Ricordi di Cantalice, fondata da Antonio Tavani. Qui è avvenuto l'evento ufficiale per omaggiare la memoria di Gigi Meroni. Una volta nella Saletta dei Ricordi di Cantalice, infatti, con la presenza delle Autorità, è stato inaugurato il totem dedicato alla "Farfalla Granata". Iniziativa che consolida lo storico legame tra il territorio reatino e quella granata, legame nato ormai nel 1955 per la tragedia che accomuna i due mondi. Nel 1955, infatti, avvenne un disastro aereo sul monte del Terminillo in provincia di Rieti, da quel momento è rimasto questo forte legame.