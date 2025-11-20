Italia fuori dalla top ten FIFA e in seconda fascia in caso di Mondiali

L’Italia scivola al dodicesimo posto nel Ranking FIFA, toccando il peggior piazzamento degli ultimi cinque anni. Un risultato che segna la fase più critica dalla fine del 2020, quando gli Azzurri si trovavano addirittura al tredicesimo posto. Il trionfo a Euro 2021 aveva momentaneamente invertito la rotta, proiettando la Nazionale fino alla quarta posizione. Poi, però, è iniziato un lento e costante declino. La mancata qualificazione ai Mondiali del 2022 e i continui cambi in panchina hanno contribuito a un periodo di instabilità che si riflette chiaramente nella classifica. E ora, questo dodicesimo posto peserà anche in prospettiva Mondiali, dato che se l’Italia dovesse ottenere il pass nelle ultime finestre di qualificazione, sarà inserita in seconda fascia nel sorteggio dei gironi previsto il 5 dicembre.