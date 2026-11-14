Frenata per la Nazionale Under 19 nel cammino del Round 2 di qualificazione all'Europeo. Allo stadio di Fano, nella seconda giornata del Gruppo A6 della Lega A, gli Azzurrini cadono per 0-1 contro i pari età dell'Ucraina, compromettendo l'ottimo esordio di pochi giorni fa contro la Romania. Una partita intensa e spigolosa, decisa da un episodio nella prima frazione di gioco. Agli azzurri è mancata la spiccata decisiva, nonostante un forcing offensivo costante ma privo di cinismo.

L'Italia U19 sbatte sul muro ucraino: errore di Natali, manca il cinismo

L'Italia prova subito a fare la partita, gestendo il possesso e cercando di scardinare la retroguardia avversaria. Al 19', tuttavia, arriva la svolta che spezza l'equilibrio del match: gli ospiti colpiscono con Dyedov, abile a sfruttare una disattenzione difensiva di Natali e a battere l'estremo difensore azzurro Anelli per il vantaggio. Sotto di un gol, la reazione degli Azzurrini non si fa attendere. La squadra di Favo alza il baricentro mettendo in difficoltà la retroguardia ucraina, sfiorando il pareggio in chiusura di primo tempo con una punizione dal limite di Lontani. Nella ripresa il copione non cambia: l'Italia spinge con insistenza alla ricerca del pari, ma il muro dalla difesa ucraina regge l'urto fino al triplice fischio.

Ballanti dirige la mediana dell'U19 anche a Fano: l'obiettivo è la terza contro Israele

Anche in una serata complessivamente amara per la selezione azzurra, non è mancato l'apporto di Andrea Ballanti. Il centrocampista della Primavera del Torino è stato confermato nell'undici titolare da mister Favo dopo la vittoria sulla Romania, disputando l'intera durata del match nel cuore della mediana azzurra. Il giovane talento granata si è distinto con una prova di grande generosità nella sconfitta contro l'Ucraina, ripagando a pieno, nonostante il risultato, la fiducia del CT azzurro.