90 secondi: "E adesso quali sono le reali prospettive per la Cittadella granata?"

La Nazionale Under 19 torna in campo nella seconda sosta autunnale. Nel Round 2 di qualificazione al Campionato Europeo (Gruppo A6), gli Azzurrini disputeranno tre gare cruciali nelle Marche. L'obiettivo principale della selezione guidata da Massimiliano Favo è conquistare uno dei primi tre posti nel raggruppamento per blindare l'accesso alla terza e decisiva fase di qualificazione prevista per marzo. Il cammino degli Azzurrini si svolgerà interamente nella regione marchigiana e il percorso della squadra si snoderà in meno di una settimana. L'esordio è fissato per mercoledì 11 novembre alle ore 15:30 allo Stadio del Conero di Ancona contro la Romania. Successivamente, la selezione di Favo si sposterà a Fano per affrontare l'Ucraina sabato 14 novembre (ore 15:30), prima di chiudere il trittico di impegni martedì 17 novembre alle ore 13:00 a Fermo contro Israele.

Il pr imo ostacolo della selezione azzurra: l'insidia della Romania

Il primo vero ostacolo sulla strada dell'Italia è rappresentato dalla Romania, avversario da non sottovalutare affatto. La squadra allenata da Marin Ion si presenta Ancona sulle ali dell'entusiasmo dopo la promozione dalla Lega B, dominata a suon di gol (16 reti realizzate e 7 punti conquistati nel Gruppo B1). Per la difesa e la mediana azzurra la sfida avrà un sapore del tutto particolare: la Romania conta infatti ben sette convocati "italiani" su 20, tra cui i difensori Badarau (Monza), Cojocariu (Atalanta), Moisa (Verona) e Precupanu (Juventus), i centrocampisti Burlacu (Como) e Coman (Sassuolo) e l'attaccante Pellegrini (Catanzaro).

C'è anche un po' di Toro: Favo convoca Ballanti per gli impegni di novembre

Per il mondo granata, la lente d'ingrandimento è tutta puntata su Andrea Ballanti. Il giovane centrocampista della Primavera del Torino è riuscito a guadagnarsi la fiducia del CT Favo grazie a prestazioni di ottimo livello con la squadra di Baldini, mettendo in mostra tutte le proprie qualità nonostante un periodo non fortunato per la formazione granata. In una mediana che vedrà contendersi una maglia elementi come Liberali (Sassuolo), Maccaroni (Roma), Damiano (Genoa), Prisco (Bari), Steffanoni (Atalanta) e Wiafe (Genoa), l'apporto di Ballanti potrà risultare fondamentale sia dal primo minuto che a gara in corso. La sua abilità nel velocizzare la manovra e nel mantenere la squadra corta permetterà agli Azzurrini di reggere l'urto e ripartire con efficacia contro avversari fisici come i rumeni o gli ucraini.