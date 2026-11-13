Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport
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Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport è presente un focus su Ardian Ismajli e sul momento di crescita di minutaggio che sta vivendo con Abate dopo un inizio più in salita. "Il difensore con l’elmetto è uscito dalla trincea, e ha avviato la scalata. È partito da lontano, Ardien Ismajli, ma a suon di anticipi, gomiti alti e contatti ravvicinati, ha avuto la forza di prendersi il Toro" - così esordisce la Rosea. In estate il numero 44 granata non sembrava centrale nelle idee di retroguardia di Abate, che era partito impostando la difesa con Comuzzo, Coco e Comert. Ma Ismajli ha risposto con il duro lavoro e tanta applicazione: "Rimane diligentemente in silenzio, pensa a sgomitare dietro le quinte. Al Filadelfia replica ottimi allenamenti, mostra caparbietà. Lui che lo spirito del combattente ce l’ha sempre avuto nel dna: a quel punto, per Isma convincere Abate assume il significato di un’avvincente sfida da vincere". La svolta è arrivata a Bologna, partita dalla quale il centrale albanese è uscito solo in un eccezione dall'11 titolare del tecnico granata, entrando poi nell'intervallo. Una situazione che sembra simile a quella dello scorso anno, come scrive il quotidiano del Gruppo RCS: "Anche un anno fa non riuscì ad imporsi immediatamente, per poi diventare protagonista nel girone di ritorno con l’insediamento in panchina di Roberto D’Aversa".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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