Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport è presente un focus su Ardian Ismajli e sul momento di crescita di minutaggio che sta vivendo con Abate dopo un inizio più in salita. "Il difen­sore con l’elmetto è uscito dalla trin­cea, e ha avviato la sca­lata. È par­tito da lon­tano, Ardien Ismajli, ma a suon di anti­cipi, gomiti alti e con­tatti rav­vi­ci­nati, ha avuto la forza di pren­dersi il Toro" - così esordisce la Rosea. In estate il numero 44 granata non sembrava centrale nelle idee di retroguardia di Abate, che era partito impostando la difesa con Comuzzo, Coco e Comert. Ma Ismajli ha risposto con il duro lavoro e tanta applicazione: "Rimane diligen­te­mente in silen­zio, pensa a sgo­mi­tare die­tro le quinte. Al Fila­del­fia replica ottimi alle­na­menti, mostra capar­bietà. Lui che lo spi­rito del com­bat­tente ce l’ha sem­pre avuto nel dna: a quel punto, per Isma con­vin­cere Abate assume il signi­fi­cato di un’avvin­cente sfida da vin­cere". La svolta è arrivata a Bologna, partita dalla quale il centrale albanese è uscito solo in un eccezione dall'11 titolare del tecnico granata, entrando poi nell'intervallo. Una situazione che sembra simile a quella dello scorso anno, come scrive il quotidiano del Gruppo RCS: "Anche un anno fa non riuscì ad imporsi imme­dia­ta­mente, per poi diven­tare pro­ta­go­ni­sta nel girone di ritorno con l’inse­dia­mento in pan­china di Roberto D’Aversa".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.