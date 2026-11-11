90 secondi: "E adesso quali sono le reali prospettive per la Cittadella granata?"

La Nazionale Under 19 di Massimiliano Favo bagna l'esordio nel Round 2 di qualificazione all'Europeo con una vittoria solida, superando per 2-0 la Romania allo Stadio del Conero di Ancona. Un successo cercato, voluto e costruito con una prova di carattere e maturità, che permette agli Azzurrini di iniziare nel migliore dei modi il cammino nel Gruppo A6 della Lega A, mettendo in cassaforte i primi tre punti della sosta Nazionali di novembre.

L'Italia U19 fa la voce grossa: gi azzurrini rischiano nel primo tempo

L'impatto con la partita non è dei più semplici per l'Italia, che rischia grosso già al primo minuto di gioco: Bota si trova a tu per tu con Anelli e calcia da posizione ravvicinata, ma a salvare la porta azzurra ci pensa Bovio con un intervento provvidenziale in scivolata che devia in corner. Scosso il brivido iniziale, la formazione di Favo prova a prendere le misure in una prima frazione complicata. Gli Azzurrini si affacciano dalle parti di Mocan con una conclusione di Prisco al 28' e, sul finire di tempo (43'), sfiorano il vantaggio con un'ottima combinazione rifinita da Lontani per Marello, il cui cross teso trova la sponda di Borasio ma senza fortuna.

Uno-due letale e difesa di ferro: ci pensa Borasio a decidere il match

La svolta del match si materializza in avvio di ripresa. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Marello al 49', Lontani svetta sul secondo palo e serve Arena, che prolunga intelligentemente di testa per l'inserimento di Benit Borasio: il difensore della Juventus controlla e batte il portiere rumeno. Sbloccato il punteggio, l'Italia gestisce il vantaggio e continua a spingere. La Romania prova a reagire al 53' con un tentativo di Roates murato dall'attento Bovio, mentre gli azzurrini sfiorano il raddoppio al 62' con un'occasione clamorosa sprecata da Lontani, lanciato a rete da un recupero di Maccaroni. Dopo la sostituzione forzata di Prisco (fermato da un problema muscolare) e le mosse dalla panchina, la squadra di Favo raddoppia ancora sugli sviluppi di corner: al 76' Marello serve in area ancora Borasio che anticipa tutti con la gamba destra e devia il pallone alle spalle di Mocan.

Toro protagonista in azzurro: Ballanti domina in mezzo, l'Under 19 vola

Tra i pilastri della manovra azzurra spicca la prova maiuscola di Andrea Ballanti. Il centrocampista della Primavera del Torino è stato schierato titolare dal commissario tecnico e ha disputato l'intera partita, rimanendo sul rettangolo verde per tutti i 90 minuti prima di essere sostituito proprio negli istanti finali (al 90') a risultato ormai acquisito sul punteggio di 2-0. All'interno del 4-1-2-1-2 disegnato da Favo, Ballanti ha ricoperto un ruolo fondamentale nel dare equilibrio alla squadra. In una gara spigolosa e bloccata nella prima mezz'ora, il giovane talento granata si è distinto per il palleggio fluido e la precisione nei passaggi, dettando i tempi della manovra e schermando con puntualità le ripartenze avversarie. Con un ottima gara e i tre punti portati a casa, il numero 14 granata ha ripagato in pieno la fiducia del CT, candidandosi a un ruolo di primissimo piano anche per le prossime sfide contro Ucraina e Israele.