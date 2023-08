Italia Under 19, il granata Ciammaglichella tra i 23 convocati di Corradi

Il granata Aaron Ciammaglichella convocato con la Nazionale italiana Under 19. Dopo il trionfo dello scorso mese a Malta, la Nazionale Under 19 campione d'Europa riparte dall'amichevole contro l'Albania, partita in programma mercoledì 9 agosto alle ore 17.30 al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Cambia la guida tecnica, con Bernardo Corradi che sarà in panchina al posto di Alberto Bollini. La partita contro l'Albania sarà la prima in assoluto della nuova stagione per le Nazionali giovanili italiane. Gli Azzurrini si sono radunati oggi, sabato 5 agosto, e si alleneranno nelle giornate di domenica, lunedì e martedì, prima di affrontare i pari età albanesi.