Si chiude con un pareggio a reti inviolate l'avventura dell'Italia Under 19 nel girone di qualificazione giocato nelle Marche: al "Bruno Recchioni" di Fermo, Italia e Israele non vanno oltre lo 0-0. Un risultato che sorride agli Azzurrini, i quali blindano il secondo posto nel raggruppamento (sui tre posti disponibili per l'accesso alla fase successiva). La squadra di Favo, dopo un primo tempo piuttosto timido, ha cambiato passo nella ripresa. A fare la partita e a rendersi nettamente più pericolosa è stata proprio l’Italia, che ha collezionato svariate occasioni da gol senza però trovare la stoccata vincente complice un po' di imprecisione e alcuni legni colpiti.

Torneo da protagonista per Ballanti: 256' nelle gambe e tanta sostanza a centrocampo

Nota di merito per Andrea Ballanti: il centrocampista della Primavera del Torino è partito dal 1' nella formazione titolare di Favo per il terzo match consecutivo. Dopo aver disputato per intero i match contro Romania e Ucraina (180 minuti totali in questa sosta), Ballanti è partito titolare anche oggi, restando in campo per 56 minuti prima di essere rilevato da Waife, una mossa tattica pensata da mister Favo per inserire forze fresche e dare maggiore velocità e imprevedibilità alla fase offensiva. Si chiudono gli impegni per il numero 14 granata che farà ritorno a Torino per mettersi a disposizione della Primavera di Baldini in vista del match di lunedì che vedrà i torelli impegnati contro il Bologna al Robaldo.