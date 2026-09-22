Michael Kayode è uno dei nove nuovi azzurri, uno dei nove esordienti in Nazionale. Nato nella provincia di Novara con origini nigeriane non ha aspettato altro che l'Italia: "Per me è stato molto facile scegliere di vestire l'azzurro, ho fatto tutta la trafila nelle Under e non ho mai pensato di cambiare Nazionale. La Nigeria mi ha cercato, ma per chiunque giocare con l'Italia è un onore" ha confessato. Dopo un passato alla Juve a 16 anni Kayode è stato costretto a ripartire dalla Serie D, al Gozzano. Ma il terzino del Brenford non si è mai arreso e si è preso prima la Serie A, poi la Premier League. Lui ricorda così quel periodo: "Passare dai bianconeri al Gozzano è stato molto diverso, ma quell'esperienza mi ha dato la forza per arrivare a questi livelli". Oggi a 22 Kayode è alla prima chiamata azzurra ed ha tutte le carte in tavola per poter essere una pedina fondamentale di questo nuovo ciclo.