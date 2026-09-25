Dopo l'anticipazione dell'inizio del mercato estivo le tre leghe professionistiche italiane, Serie A, Serie B e Lega Pro, hanno inoltrato una richiesta ufficiale al Consiglio FIGC per anticipare anche il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza il Consiglio ha dato il proprio via libera e ora trasmetterà alla FIFA la proposta. In questa richiesta si chiederebbe di anticipare l'apertura del calciomercato invernale dal 1° gennaio al 28 dicembre, ma lasciando invariata la data della conclusione del mercato, fissata il 2 febbraio 2027. Adesso, quindi, si attende una risposta della FIFA che deciderà se far passare la proposta o no. Alla base della richiesta ovviamente c'è una questione contabile e di bilanci consentendo ai club di vendere prima della fine dell'anno solare.