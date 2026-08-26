Gianni Infantino non godrà più dell'appoggio della Federazione calcistica italiana: la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha scelto di schierarsi dalla parte del presidente della UEFA Aleksander Ceferin e di ritirare il proprio sostegno alla candidatura dell'attuale Presidente della FIFA, in vista delle elezioni previste per marzo 2027. Decisive le recente decisioni di Infantino in merito allo sviluppo delle competizioni internazionali e in ambito governance. Come riporta il sito ufficiale della FIGC, il neo Presidente Giovanni Malagò ha dichiarato: "Continueremo a lavorare al fianco della UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi" - che poi ha proseguito - "ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti".