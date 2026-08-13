Da un rosso da 100 milioni l’anno a un bilancio che torna a chiudere in utile: il percorso di La7 racconta un cambiamento netto, ma sono soprattutto i numeri del 2025 a fotografare il momento dell’emittente. La società controllata da Urbano Cairo ha chiuso l’esercizio con 1,3 milioni di euro di utile, contro gli 1,7 milioni del 2024, mentre i ricavi sono saliti a 143,3 milioni. A riportarlo è ItaliaOggi.

La pubblicità continua a rappresentare la voce principale, con 134,2 milioni di euro, mentre il web si ferma a 1,3 milioni, quasi la metà rispetto all’anno precedente. Sul fronte degli ascolti, invece, La7 e La7 Cinema raggiungono una media del 4,2% nelle 24 ore e del 5,7% in prima serata, con una crescita annua rispettivamente dell’8% e del 4%. I costi restano sostanzialmente stabili: 90,7 milioni contro i 90,5 del 2024, mentre il personale pesa per 37,6 milioni. Nel frattempo, Cairo continua a ricevere offerte per la cessione di La7, ma non sembra intenzionato a vendere. Il bilancio, intanto, mette in fila numeri precisi: ricavi in aumento, ascolti in crescita e un utile che, seppur contenuto, resta positivo.