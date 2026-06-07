Dopo un biennio di assenza, l'Ascoli torna in Serie B. A sancire la promozione dei marchigiani in cadetteria è stato il netto 3-0 rifilato all'Union Brescia nella gara di ritorno dei playoff di Serie C, dopo che l'andata (disputata in due giorni a causa del rinvio per maltempo) si era chiusa sul risultato di 1-1. A sbloccare il risultato ci ha pensato Rizzo Pinna, seguito dalle reti di Silipo e Milanese. L'Ascoli, allenato da Francesco Tomei, ex vice di Eusebio Di Francesco, aveva chiuso la regular season al secondo posto del Girone B. Fino all'ultimo è rimasto in corsa per la promozione diretta, scivolando però sul più bello a Campobasso e lasciando strada libera all'Arezzo.

Da lì è iniziato il percorso nei playoff: ai quarti ha eliminato il Potenza, poi il Catania in semifinale e infine le "Rondinelle" di Eugenio Corini, anch'esse piazzatesi al secondo posto, ma nel Girone A. Ora i marchigiani completano il quadro delle promosse in Serie B, inaugurato da Vicenza, Arezzo e Benevento, vincitori dei rispettivi gironi.