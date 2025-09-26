Lega Serie A promuove #BeActive per la Settimana Europea dello Sport

"Anche la Lega Serie A partecipa a #BeActive, l’evento internazionale promosso per il decimo anno dalla Commissione europea, che celebra la “vita attiva” e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione" si legge nel comunicato pubblicato sul sito del Torino FC. In occasione della Settimana Europea dello Sport (EWoS 2025), iniziata il 23 settembre e che avrà termine il 30, Lega Serie A e tante altre realtà sportive hanno promosso eventi ed iniziative per diffondere il credo di #BeActive in tutta Europa. “Move more, scroll less” è lo slogan che accompagna questa iniziativa, con l'intento di mandare un messaggio ai giovani (e non solo): fare movimento è meglio di stare seduti con i social. "La Lega Serie A si unisce al coro dell’Italia sportiva per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e, quindi, il benessere fisico e mentale di tutti cittadini" si legge, accompagnato dal link di riferimento: www.sportesalute.eu/beactive.