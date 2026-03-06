Lunedì a Milano Paleari riceverà il ‘Premio ‘Amico dei bambini…Un esempio per loro’

Il torneo, riservato alla categoria Esordienti 2013, si svolgerà dal 29 marzo al 7 giugno 2026 presso il centro sportivo Aldini, a Milano in via Felice Orsini 78/84, e vedrà protagoniste 40 squadre tra professionistiche e dilettantistiche. Tra le società iscritte spiccano: AC Milan, FC Internazionale Milano, Atalanta BC, Como 1907, FC Torino, AC Monza, US Cremonese, Genoa CFC e US Sassuolo.

Il ricavato del torneo contribuirà a finanziare “BAMBINIxLAPACE”, il progetto di Ai.Bi. partito oltre quattro anni fa, all’inizio della guerra in Ucraina per dare una risposta immediata alle difficoltà e ai bisogni dei bambini, da sempre i più vulnerabili e indifesi di fronte ai conflitti. Amici dei Bambini è presente in Ucraina, sia nella regione di Kiev, sia in quella (ancora più difficile) di Dnipro, fornendo spazi sicuri nei quali garantire ai minori e alle loro famiglie attività ricreative, supporto psicologico e distribuzione di beni di prima necessità. L’associazione è attiva anche in Moldova, il Paese che in rapporto alla propria popolazione ha accolto il maggior numero di profughi dall’Ucraina.