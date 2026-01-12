Lutto nel calcio: addio a Rolland Courbis, l’allenatore francese che scoprì Zidane

È scomparso all'età di 72 anni l'ex giocatore e allenatore francese Rolland Courbis. Nato il 12 agosto 1953 a Marsiglia, crebbe calcisticamente nel club della sua città, dove diventò calciatore professionista. La sua carriera agonistica fu legata principalmente al Monaco, dove restò dal 1977 al 1982. Nel suo palmares da giocatore si annoverano due massimi campionati e una Coppa di Francia. Appesi gli scarpini al chiodo, Courbis non abbandonò il terreno di gioco, ma vi restò come tecnico. Partendo dal Tolone, la sua "seconda carriera" calcistica passò anche da Bordeaux, Tolosa, Marsiglia, Lens, Ajaccio e Montpellier.

Courbis, l'inventore di "Zizou": il cordoglio di Zidane

Proprio tra le fila del Bordeaux, a Rolland Courbis si deve la scoperta di un giovane calciatore francese, classe 1972, che al mondo interò diventò noto - con un soprannome coniato dal tecnico - come "Zizou". Zinedine Zidane questo pomeriggio, alla scoperta della scomparsa di Courbis, tramite il proprio profilo Instagram ha espresso parole di cordoglio ai cari e di ricordo nei confronti del tecnico che gli diede fiducia negli anni '90: "Ho appena saputo che Rolland è scomparso. Sono triste e toccato. Significava molto per me come allenatore e a livello umano. Era un ragazzo tutto d'un pezzo, molto gentile. In questo momento penso alla sua famiglia, alla quale porgo le mie più sentite condoglianze. Riposa in pace, Rolland".