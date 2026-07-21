Grave lutto per Maurizio Sarri: l’allenatore dell’Atalanta ha perso il padre Amerigo, scomparso nella sera di lunedì 20 luglio all’età di 97 anni. Nato il 10 novembre 1928 a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, Amerigo Sarri è stato uno dei volti più conosciuti del ciclismo toscano nel Dopoguerra.

Volto storico del ciclismo toscano

Si avvicinò alle due ruote subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, coltivando per tutta la vita una grande passione per questo sport e diventando un punto di riferimento per il movimento ciclistico locale. Nel corso degli anni aveva stretto anche un rapporto di amicizia e stima con Gino, che durante i suoi allenamenti era solito fare tappa proprio a Figline Valdarno, dando vita a un legame nato dal rispetto reciproco tra un grande campione e una comunità profondamente legata alla tradizione del ciclismo. Nel 2022 la Sezione Ciclistica dell’Aquila Montevarchi gli aveva conferito il titolo di socio onorario, insieme a Giancarlo Brocci, come riconoscimento per il contributo offerto alla storia delle due ruote in Toscana.