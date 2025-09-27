Marco Pellegri torna al Genoa: ecco qual è la sua mansione in rossoblù

Ritorno al Grifone per Marco Pellegri. Il padre del giocatore granata (oggi in prestito all'Empoli) Pietro Pellegri si è costruito nel tempo un'importante e solida carriera nelle dirigenze di due club italiani. Il primo è proprio il Genoa, dove, quando Pietro era in squadra, ha ricoperto il ruolo di Team Manager, di fatto dall'aprile del 2017 all'agosto del 2020. Al passaggio della punta in granata, Marco Pellegri ha ricoperto lo stesso ruolo ma al Torino, rimanendo Team Manager dal luglio 2021 al giugno 2024. Oggi arriva una nuova carica per lui, che sa di ritorno alle origini. Marco Pellegri è infatti rientrato nella dirigenza del Grifone: sarà travel manager e si occuperà quindi dei viaggi di staff e giocatori. Inoltre si occuperà di tenere e curare i rapporti tra i giocatori e i Genoa Club.