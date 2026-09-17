Milan, è già disastro in Europa League? L'esordio della formazione rossonera non va affatto come sperato dagli oltre 60mila tifosi accorsi a San Siro per assistere alla gara contro il Benfica. Rete di Lukebakio al 16', raddoppio di Kaminski al 53' e definitivo 0-2 con il Milan che, nonostante i 17 tiri a 11, il 61% di possesso palla e in generale una gara in cui si è visto di più rispetto agli avversari, si è dovuto piegare al Benfica, lasciando i tre punti alla formazione di Marco Silva. Esordio negativo, quindi, per Ruben Amorim, che si prepara ora ad affrontare l'ultima sfida di Serie A prima della sosta: la partita casalinga contro il Lecce nella serata di domenica.