Il viaggio di "Sami Around the World" raggiunge il suo punto più importante. Sami Ben Hamza, torinese doc e tifosissimo del Torino, ha sfilato tra le vie di Mestre come Tedoforo ufficiale per il Viaggio della Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026. Affetto da tetraparesi spastica dalla nascita, Sami ha portato la torcia paralimpica celebrando il Paradventuring, la disciplina nata dal sogno condiviso con due amici.
Milano Cortina 2026 e il sogno di Sami, tedoforo col cuore Toro
Il sogno di Sami Ben Hamza, tedoforo per il viaggio della Fiamma Paralimpica
Sostenuta dal CIP e guidata dal coach Mauro Berruto, l'impresa di Sami si unisce ora al cammino della Fiamma Paralimpica: un percorso di 2.000 chilometri che attraversa l'Italia in vista della Cerimonia di Apertura del 6 marzo. La fiamma, simbolo universale dei Giochi, non ha solo un valore sportivo, ma è un emblema di coraggio, inclusione e determinazione. Quello di Sami e dei suoi compagni è un viaggio che giunge oggi alla sua consacrazione.
