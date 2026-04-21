Serate esclusive, hotel a cinque stelle e “pacchetti” da migliaia di euro: è questo lo scenario che emerge dall’inchiesta su una presunta rete di escort che avrebbe avuto tra i principali clienti anche diversi calciatori di Serie A, compresi giocatori di squadre milanesi e atleti arrivati in città in trasferta. Secondo quanto riportato nell’ordinanza (mostrata dal Tg1), l’organizzazione sarebbe stata gestita da marito e moglie insieme a due collaboratori, tutti finiti agli arresti domiciliari. Il gruppo operava attraverso una società con sede a Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese.

Come riportato su La Repubblica, il sistema prevedeva incontri in un locale alla moda poi il trasferimento in hotel di lusso per il post-serata. Tra i dettagli più discussi compare anche l’uso del protossido di azoto, il cosiddetto gas esilarante, inalato tramite palloncini e indicato come sostanza “non rilevabile” dai normali controlli antidoping, motivo per cui sarebbe stata particolarmente apprezzata da sportivi professionisti. L’indagine sarebbe partita grazie alla denuncia di una dipendente, che avrebbe deciso di raccontare dall’interno il funzionamento della rete. Negli atti vengono citati anche alcuni nomi noti (non indagati), mentre tra le conversazioni compare perfino il riferimento a un presunto pilota di Formula 1 in cerca di una escort a pagamento durante una serata a Milano.