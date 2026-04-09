I Mondiali 2026 si avvicinano e nella giornata di oggi la Fifa ha annunciato i 52 arbitri che arbitreranno le gare internazionali. Nonostante l’assenza dell’Italia, prenderà parte alla spedizione mondiale un arbitro italiano: Maurizio Mariani. Inoltre, tra i 30 operatori del VAR, è stato selezionato anche Marco Di Bello, mentre tra gli assistenti sono stati chiamati Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Tutti i direttori di gara selezionati parteciperanno a un seminario di dieci giorni a partire dal 31 maggio a Miami prima dell’avvio della manifestazione in terra americana. Pierluigi Collina, capo dei direttori di gara della Fifa e presidente del comitato arbitrale della Federcalcio internazionale, ha commentato le scelte affermando: “Gli ufficiali di gara selezionati sono i migliori al mondo. Facevano parte di un gruppo più ampio di arbitri individuati e monitorati negli ultimi tre anni. Hanno partecipato a seminari e arbitrato in tornei Fifa. Inoltre, le loro prestazioni in partite nazionali e internazionali sono state valutate regolarmente. La Coppa del Mondo di quest'anno sarà la più grande della storia, con 48 squadre partecipanti e 104 partite da disputare su un'area geografica più estesa nella storia del torneo. Sarà la più grande squadra arbitrale Fifa di sempre, con 41 ufficiali di gara in più rispetto a Qatar 2022. Ognuno di loro dovrà essere pronto a essere designato per una partita e a contribuire attivamente al successo dell'arbitraggio ai Mondiali”.