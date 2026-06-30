Il Mondiale americano proseguirà oggi, martedì 30 giugno, con tre sfide
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Proseguono le gare della Coppa del Mondo 2026. Il Mondiale americano proseguirà oggi, martedì 30 giugno, con tre sfide: la fase ad eliminazione diretta vedrà scendere in campo altre tre sfide valide per i sedicesimi di finale. Alle 19.00 toccherà a Costa D'Avorio-Norvegia, mentre alle 23.00 sarà la volta di Francia-Svezia. Nella notte italiana tra martedì e mercoledì, invece, scenderanno in campo Messico ed Ecuador alle 03.00.
I match del Mondiale 2026 saranno trasmessi da DAZN, saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare dei Mondiali in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. La diretta tv in chiaro di Francia-Svezia sarà affidata a Rai 1, con la diretta streaming gratuita su Rai Play.
Il programma dei Mondiali 2026Martedì 30 giugno
19.00 Costa D'Avorio-Norvegia DAZN
23.00 Francia-Svezia Rai 1, Rai Play, DAZN
Mercoledì 1 luglio
03.00 Messico-Ecuador DAZN
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