Continua a far discutere il Mondiale americano. Rivenuto un cadavere nei pressi dello Stadio Caliente a Tijuana dove si trova in ritiro la Nazionale Iraniana. Macabro ritrovamento delle forze dell’ordine: intervenuta sul posto, la polizia messicana ha scovato un cadavere contenuto in un sacco nero "in avanzato stato di decomposizione" all'interno del bagagliaio di un suv grigio.

Secondo quanto riportato dai media d'oltreoceano, il corpo esanime, con evidenti segni di violenza, è stato scoperto venerdì mattina nel parcheggio di un centro commerciale antistante lo Stadio in cui si allena l'Iran di Amir Ghalenoei in vista dell’esordio mondiale contro la Nuova Zelanda. Tuttavia, nonostante la gravità dell'accaduto, la squadra iraniana ha proseguito regolarmente la propria preparazione e il programma dei Mondiali non subirà cambiamenti né rinvii.