Mondiali in esclusiva su DAZN: tutti i dettagli

L'Italia ha ancora un percorso lungo davanti a sé per i Mondiali, ma intanto arrivano notizie di natura tecnica: "Dopo lo storico accordo con la Fifa per la trasmissione globale del Mondiale per Club FIFA 2025 e il rilancio di FIFA+ previsto per la prima metà di quest'anno, DAZN e FIFA rafforzano ulteriormente la loro partnership di lungo periodo", si legge nel comunicato di DAZN. "Questa estate, tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 - prosegue il comunicato - saranno trasmesse in diretta su DAZN in Italia", con l'esclusiva, dunque, da parte della piattaforma, che trasmetterà interamente l'evento nel nostro paese. I Mondiali si terranno tra Canada, Messico e Stati Uniti a partire dall'11 giugno (Messico-Sudafrica la gara inaugurale) e fino al 19 luglio 2026, per la prima volta con 48 squadre.