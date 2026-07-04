Comincia il programma degli ottavi di finale del Mondiale in America, Canada e Messico. Il quadro dei sedicesimi si è chiuso e ora entra sempre più nel vivo il percorso che porterà una delle 16 qualificate ad alzare il trofeo più ambito del calcio internazionale. Oggi si disputeranno le prime gare del turno. Alle 19.00 il Canada di Jonathan David dovrà vedersela con il Marocco di Brahim Diaz, mentre alle 23.00 è il turno della Francia che è attesa dall'ostacolo Paraguay, con i sudamericani che hanno già eliminato una big come la Germania, con il primo vero colpo di scena dei sedicesimi.

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Mondiali, le partite: ecco dove vederle

Il programma dei Mondiali 2026

I match del Mondiale 2026 saranno trasmessi da DAZN, saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare dei Mondiali in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Ore 19.00: Canada-Marocco (DAZN)

Ore 23.00: Paraguay-Francia (Rai/Dazn)