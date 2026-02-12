tor altre news Nations League, l’Italia pesca male: sarà un girone di ferro

Nations League, l’Italia pesca male: sarà un girone di ferro

Gli azzurri affronteranno tre grandi selezioni nella prossima manifestazione del torneo
Piero Coletta

L'Italia cerca ancora la qualificazione alla Coppa del Mondo, dove manca da ben due edizioni di fila. Per gli Azzurri però l'accesso passerà ancora dai playoff, che non rievocano assolutamente dei ricordi memorabili. Intanto però la truppa del CT Gennaro Gattuso ha conosciuto il proprio girone per la prossima edizione della Nations League. Sarà un gruppo di ferro, con avversari molto tembili. In primis c'è la Francia, da anni una delle nazionali più forti in circolazione. Non solo i cugini transalpini, anche il Belgio sarà avversario degli azzurri. Infine c'è la Turchia dei giovani Yildiz e Guler. Insomma, non sarà una passeggiata.

