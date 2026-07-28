Claudio Ranieri è ufficialmente il nuovo direttore tecnico del Club Italia. La nomina è stata annunciata dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, completando così il vertice della Nazionale insieme al neo commissario tecnico Roberto Mancini.

Per Ranieri si tratta di un incarico di altissimo spessore strategico: “Mi serviva una persona con cui condividere la scelta del CT”, ha spiegato Malagò, puntando sull'immensa esperienza, sull'equilibrio e sul carisma del tecnico romano per dare fondamenta solide al nuovo corso azzurro. Una figura di garanzia e di profonda competenza calcistica, chiamata a fare da guida e punto di riferimento per l'intero movimento nazionale.