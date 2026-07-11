Maldini dt, Leonardo.... Lo annuncia Malagò
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Maldini e Leonardo: ora è anche ufficiale. La coppia che già aveva collaborato al Milan si ritroverà nello staff della Nazionale. "Paolo Maldini ha accettato con soddisfazione l'incarico di direttore tecnico della Federazione", ha annunciato il presidente della Figc, Giovanni Malagò, al telefono con l'Ansa. Al suo fianco, come advisor, ci sarà proprio Leonardo. Maldini sarà dunque dt e presidente del Club Italia. Ora non resta che sciogliere il nodo legato al ct: Mancini si propone, ma non è ancora certo...
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