Tutte le novità di calciomercato in Serie A: "Fiorentina show", mentre Vojvoda...

Redazione Toro News
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Abate si presenta in conferenza: "Da fuori Torino è tanta roba" (VIDEO)

CALCIOMERCATO SERIE A

Tanti colpi in entrata, tanti colpi in uscita. Ma soprattutto tante sorprese. Le squadre di Serie A vogliono concludere il prima possibile le operazioni di base per ridefinire il proprio organico in tempo per i propri ritiri. Le settimane centrali di luglio sono sempre molto calde per la preparazione della stagione a venire e i club italiani stanno accelerando operazioni in entrata e in uscita. Così, arrivati a sabato 11 luglio, vediamo le operazioni più calde nel calciomercato della Serie A.

Como 1907 v Torino FC - Serie A

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