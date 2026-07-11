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CALCIOMERCATO SERIE A
Tanti colpi in entrata, tanti colpi in uscita. Ma soprattutto tante sorprese. Le squadre di Serie A vogliono concludere il prima possibile le operazioni di base per ridefinire il proprio organico in tempo per i propri ritiri. Le settimane centrali di luglio sono sempre molto calde per la preparazione della stagione a venire e i club italiani stanno accelerando operazioni in entrata e in uscita. Così, arrivati a sabato 11 luglio, vediamo le operazioni più calde nel calciomercato della Serie A.
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