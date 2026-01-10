Olimpiadi di Milano-Cortina, cerimonia in piazzale Grande Torino: Moretti tedoforo

Tutto pronto per i Giochi olimpici invernali, un evento che unisce tutto il mondo e, in questo caso, soprattutto l'Italia. Dal 6 al 22 febbraio si terranno le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Le gare si terranno in particolare nelle città di Milano e Cortina d'Ampezzo (BL), ma non solo: ci saranno delle competizioni anche nei comuni di Rho (MI), Assago (MI), Bormio (SO), Livigno (SO), Predazzo (TN), Rasun-Anterselva (BZ) e Tesero (TN). Poco meno di un mese all'inizio delle Olimpiadi e in Italia già si comincia a celebrare, con l'accensione delle fiaccole. Anche il capoluogo piemontese non è da meno: a Torino, ad occuparsi della fiamma, sarà un personaggio centrale nella società del Torino FC.