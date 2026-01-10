Toro News
Olimpiadi di Milano-Cortina, cerimonia in piazzale Grande Torino: Moretti tedoforo - immagine 1
In tutta Italia ci si prepara ai Giochi olimpici invernali: un personaggio granata protagonista nel capoluogo piemontese
Redazione Toro News

Tutto pronto per i Giochi olimpici invernali, un evento che unisce tutto il mondo e, in questo caso, soprattutto l'Italia. Dal 6 al 22 febbraio si terranno le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Le gare si terranno in particolare nelle città di Milano e Cortina d'Ampezzo (BL), ma non solo: ci saranno delle competizioni anche nei comuni di Rho (MI), Assago (MI), Bormio (SO), Livigno (SO), Predazzo (TN), Rasun-Anterselva (BZ) e Tesero (TN). Poco meno di un mese all'inizio delle Olimpiadi e in Italia già si comincia a celebrare, con l'accensione delle fiaccole. Anche il capoluogo piemontese non è da meno: a Torino, ad occuparsi della fiamma, sarà un personaggio centrale nella società del Torino FC.

Torino, accensione della fiaccola: Moretti tedoforo

In tutte le più importanti città d'Italia si festeggerà l'inizio - anche se, appunto, mancano ancora alcuni giorni - dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Anche la città di Torino avrà il privilegio di vedere l'accensione della fiamma sulla fiaccola, che, come tradizione avrà bisogno di un personaggio a sostenerla. E allora, proprio nella città che ha ospitato i secondi Giochi olimpici invernali italiani (nel 2006 a Torino, che hanno fatto seguito proprio a quelle di Cortina del 1956), si celebrerà l'accensione della fiamma con un evento in piazzale Grande Torino. A fare da tedoforo - colui che porta la fiaccola con la fiamma accesa - un personaggio importante nel Torino: Emiliano Moretti. Il braccio destro di Petrachi sarà protagonista dell'evento in piazzale Grande Torino con un ruolo fondamentale.

