Otto anni dalla scomparsa di Davide Astori: il ricordo del Torino

Oggi ricorre l'ottavo anniversario dalla morte di Davide Astori. L’ex difensore centrale di Fiorentina, Cagliari e Roma morì il 4 marzo 2018 in un hotel di Udine, poche ore prima della partita che avrebbe dovuto disputare in maglia viola contro i friulani. La sua scomparsa improvvisa rappresenta uno dei momenti più dolorosi nella storia recente del calcio italiano. Lunedì si è disputata Udinese-Fiorentina, la gara simbolo della tragedia. Nel giorno dell’anniversario, il Torino ha voluto ricordarlo con un messaggio semplice ma carico di significato pubblicato sui propri canali social: una foto del calciatore con la sigla "DA13" accompagnato dall'emoticon dell'infinito. A seguire il post sui propri profili social del club granata.