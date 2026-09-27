Si chiude con un addio prematuro l’avventura di Carlos Cuesta sulla panchina del Parma. Nonostante la salvezza conquistata con anticipo nella scorsa annata, le difficoltà di questo inizio di campionato hanno spinto il club e il giovane tecnico spagnolo a separarsi, mettendo fine a un progetto tattico che non ha trovato le risposte sperate sul campo. Nulla da fare nonostante la vittoria contro il Genoa nell’ultima giornata di Serie A prima della sosta Nazionali che sembrava aver riacceso le speranze per una permanenza di Cuesta in Emilia. In casa Parma serve ora una mossa immediata per trovare il sostituto. Per questo motivo, la dirigenza sta valutando diversi profili. Tra le candidature più forti spicca il nome di Roberto D’Aversa, allenatore dal passato condiviso tra la panchina dei crociati e quella del Torino, che ha guidato nella seconda parte dello scorso campionato dopo l’esonero di Marco Baroni. Per D’Aversa si tratterebbe di un ritorno in un ambiente che conosce alla perfezione. Le prossime ore saranno decisive per sciogliere le riserve sul nuovo tecnico che guiderà i gialloblù.