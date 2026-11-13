L'andata della finale playoff per andare agli Europei Under 21 tra Turchia e Repubblica Ceca finisce 0-1. Passo falso importante per la Turchia che doveva sfruttare il fattore campo. Ora servirà una vera e propria impresa in Boemia per ribaltare il risultato. Per Ilkhan ancora titolarità, maglia numero 10 e fascia da capitano, ma non è bastato il talento granata. Durante la partita il primo tempo è stato molto in equilibrio e si è concluso 0-0. Male l'approccio nella ripresa, invece, per i turchi che subiscono il gol dello 0-1 al 48'. Vantaggio che è rimasto fino al fischio finale. Come detto titolarità e novanta minuti per il 2004 del Toro che ha giocato nell'insolita posizione di ala, ala sinistra a rientrare sul destro e creare superiorità numerica. Non sono però riusciti i giovani turchi a scardinare l'attenta difesa ceca. Il prossimo appuntamento sarà martedì, gli ultimi novanta minuti per ribaltare il risultato.