Sconfitta nell'andata della finale playoff per la Turchia Under 21 di Ilkhan

Francesco Di Vico
Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

L'andata della finale playoff per andare agli Europei Under 21 tra Turchia e Repubblica Ceca finisce 0-1. Passo falso importante per la Turchia che doveva sfruttare il fattore campo. Ora servirà una vera e propria impresa in Boemia per ribaltare il risultato. Per Ilkhan ancora titolarità, maglia numero 10 e fascia da capitano, ma non è bastato il talento granata. Durante la partita il primo tempo è stato molto in equilibrio e si è concluso 0-0. Male l'approccio nella ripresa, invece, per i turchi che subiscono il gol dello 0-1 al 48'. Vantaggio che è rimasto fino al fischio finale. Come detto titolarità e novanta minuti per il 2004 del Toro che ha giocato nell'insolita posizione di ala, ala sinistra a rientrare sul destro e creare superiorità numerica. Non sono però riusciti i giovani turchi a scardinare l'attenta difesa ceca. Il prossimo appuntamento sarà martedì, gli ultimi novanta minuti per ribaltare il risultato.

Frosinone Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti