Sergiu Perciun ha segnato in Moldavia-Far Oer uno dei gol più belli di questa sosta per le Nazionali. Punizione fantastica al 68' valida per il pareggio della sua nazionale contro le Far Oer. La personalità dimostrata da Perciun è stata disarmante: è entrato e ha cambiato la partita. Dopo il gol su punizione ha sfiorato la doppietta personale con un'altra giocata fantastica, finita sul palo. Tutto va contestualizzato naturalmente. La gara era Moldavia-Far Oer, non Inghilterra-Spagna, però la qualità messa sul prato di Chișinău dal ragazzo di proprietà del Torino e in prestito all'Ascoli in questa stagione è stata disarmante. Ha letteralmente fatto svoltare la sua Nazionale trovando il gol dell'1 a 1 e andando a un passo dalla doppietta più veloce della storia per il suo paese. Insomma, grandi segnali per un ragazzo che il Torino conosce bene: genio e ancora tanta discontinuità. Il prestito all'Ascoli dovrà farlo svoltare. Intanto, dopo quanto visto questa sera con la Moldavia sorge una domanda: Torino, ti serve chi batte le punizioni?