Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la UEFA vuole ricompensare le squadre che hanno permesso ai propri giocatori di prender parte alla Nations League 2024/25. Sarà 31,5 milioni la somma totale che verrà divisa tra 611 club che appartengono a tutte le federazioni che fanno parte della UEFA. E' il primo pagamento dell'attuale UEFA Club Benefits Programme. I soldi sono parte dei 104 milioni totali previsti per l'edizione scorsa e quella in corso attualmente della UEFA Nations League e per le qualificazioni agli Europei 2028 che avranno luogo in Regno Unito e Irlanda e che saranno distribuiti sempre tra i club che permetteranno ai propri tesserati di partecipare alle suddette competizioni.

Anche il Torino fa parte della lista: ecco quanto guadagnerà grazie a Ricci

In quel periodo Samuele Ricci era un giocatore del Toro, motivo per cui una piccola parte del bottino è prevista anche per il club granata. Il giocatore ora del Como in quella edizione ha fatto registrare 6 apparizioni sulle 8 complessive dell'Italia, saltando le altre due per infortunio e per questa ragione le sue presenze con la Nazionale nella Nations League 2024/25 faranno entrare nelle casse del Toro 23.070 euro.