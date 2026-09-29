La nuova linea andrà avanti fino al termine della stagione 2026/2027: l'annuncio del designatore di Serie A
Il punto sulla gestione dei contratti dei portieri del Torino (VIDEO)
"Io non ho mai odiato il VAR. Non è mai passato in testa a nessuno di non usarlo o di non fischiare falli, ma si era arrivati al punto che non era più calcio" così Daniele Orsato, desgnatore della Serie A. Il vero annuncio è però un altro: la linea non cambierà per la stagione 2026/2027. La linea vista nelle prime cinque giornate di campionato proseguirà fino al prossimo giugno. "Fino al 30 maggio 2027 andrò avanti così, d’accordo con il direttore tecnico. Non posso destabilizzare i miei ragazzi cambiando linea settimana dopo settimana".
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