Seconda battuta d'arresto per l'Italia Under 20 al "La Nucía International Tournament". Allo Stadio Olimpico "Camilo Cano", gli Azzurrini guidati da Carmine Nunziata cedono per 3-0 contro un'impetuosa Germania, incassando la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko all'esordio contro l'Inghilterra. Una gara complessa e subito in salita per la selezione italiana, condizionata dalla superiorità fisica e dal cinismo dei tedeschi, capaci di sbloccare il match nella prima frazione e di allungare poi nella ripresa.

Italia Under 20, turnover per Nunziata: Vannucchi preferito a Siviero

Tra le novità principali nell'undici di partenza figura il turnover tra i pali operato dal commissario tecnico. Dopo l'ottima prestazione fornita nella gara d'apertura contro i britannici, Lapoè rimasto questa volta a guardare dalla panchina. Nunziata ha preferito dare spazio dal primo minuto a Tommasodell'Arzignano Valchiampo, proseguendo la rotazione dei portieri prevista per valutare tutti i convocati in questa fitta spedizione spagnola. Senza il classe 2006 del Torino a guidare la retroguardia, l'Italia ha sofferto molto le folate offensive della Germania, apparsa per tutti i 90’ padrona del campo. Non sono bastati i cambi apportati nella ripresa dal ct per scuotere la squadra e riaprire i giochi. Per Siviero, la gara si è trasformata in un pomeriggio da spettatore interessato, vissuto supportando i compagni a bordo campo. In vista dell'ultimo e decisivo impegno di sabato 3 ottobre contro la Francia, le chance di rivedere Siviero dal 1' tornano a essere elevate. La sfida ai transalpini rappresenta l'occasione ideale per il classe 2006 di proprietà del Toro di dimostrare ancora una volta la sua affidabilità.