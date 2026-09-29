Era chiamata ad una partita di livello per confermarsi prima forza del gruppo 1 e la Svizzera non ha disilluso le aspettative, aiutata un colpo di classe di Ricardo Rodriguez. L'episodio chiave che mette la gara degli elvetici in discesa è all'11'. L'ex Bologna Ndoye viene atterrato da Jack Hendry e inizialmente viene assegnato calcio di rigore, poi revocato dal VAR. Ma lo scozzese viene espulso e dal calcio di punizione assegnato il nativo di Zurigo disegna una parabola che si insacca all'incrocio dei pali. La Scozia reagisce ma è comunque la squadra di Yakin a fare la partita, con Amdouni e Ndoye che stimolano i riflessi di Gunn.

Nella ripresa arriva il raddoppio firmato Elvedi: il centrale raccoglie un cross basso dello scatenato ex Bologna e supera il portiere scozzese. E'sempre Ndoye che all'82' serve ad Amdouni un pallone che la punta elvetica scaraventa in rete, trovando lo 0-3 e la gioia personale. La nazionale rossocrociata bissa il risultato del debutto nella competizione e mantiene così la testa del girone, restando a punteggio pieno. La Scozia di Pocognoli resta invece a 1 punto.

Il Toro può aver trovato a chi far calciare le punizioni: il cecchino Rodriguez insidia Mandragora?

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Che il classe '92 fosse una pedina irrinunciabile per lo scacchiere elvetico era noto, ma questa rete sta ad indicare anche una sua particolare incisività sotto porta grazie al suo saper tirare le punizioni. Caratteristica che può tornare utile anche al Toro: qualche ora fa ci si è chiestoe la risposta è negativa. Con questo Rodriguez e con Rolando Mandragora il Torino può contare su due specialisti che potranno tornare molto utili sui calci da fermo. Una marcatura che oltre a infondere fiducia e gioia, è contornata da altri 62 minuti, che aiutano il terzino svizzero a ritrovare la condizione e il ritmo partita.C'è chi può esultare e chi invece al momento non è riuscito ancora a trovare spazio non solo in campo, anche nelle idee di Yakin. Il ct elvetico ha scelto la via della continuità, confermando il solito duo Akanji-Elvedi, con l'ex Valencia che è stato seduto in panchina per altri 90 minuti. Oltre il danno, pure la beffa: il classe '96 del Leeds United ha siglato il 2-0 di marca rossocrociata, oltre a disputare una partita ordinata, nella quale insieme al nerazzurro ha mantenuto di nuovo la porta di Kobel inviolata. Per il centrale elvetico ci sono ancora a disposizione due gare prima della fine della sosta per provare a convincere Yakin a concedergli spazio.