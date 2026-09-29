È una Spagna insaziabile quella che si libera della Croazia in questa seconda giornata di Nations League. I campioni del mondo in carica dominano contro i croati. L'approccio è subito aggressivo e viene premiato al 2' con la rete di Lamine Yamal. Avvio di gran carriera, ma i croati trovano la forza per reagire e al 29' pareggiano Beljo. Una luce passeggera e basta però, dato che gli iberici premono sull'acceleratore e passano subito a condurre al 31' con Pubil. Nella ripresa le Furie Rosse dilagano con la seconda rete personale di Yamal e la firma finale di Nico Williams.

Vlasic resta a guardare dalla panchina

Zero minuti per il granata Vlasic. Dalic preferisce ancora Pasalic e Susic sulla trequarti per sostenere Beljo. Nemmeno la situazione di doppio svantaggio ha spinto il ct a proporlo a gara in corso. Al momento il minutaggio di Vlasic in queste settimane è di appena tre minuti