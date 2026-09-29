Altra prova da titolare, altra conferma per Ardian Ismajli. Il difensore del Torino scende in campo dall’inizio anche contro San Marino e contribuisce al netto 3-0 dell’Albania, dando continuità alla prestazione offerta nella precedente sfida contro la Bielorussia. È stata una gara mai realmente messa in discussione, dominata dagli albanesi dall’inizio alla fine.

Ismajli, difesa con ordine: altra prova convincente

Maran continua a dargli fiducia e Ismajli risponde con una prestazione solida, soprattutto nella gestione del pallone.Numeri in cui si leggono anche 9 lanci lunghi riusciti su 10, confermando la capacità di cercare anche soluzioni più dirette quando necessario. In fase difensiva gestisce senza particolari affanni, intervenendo con pulizia e mantenendo ordine nella linea. Va considerato, però, il contesto di una partita mai davvero complicata per l’Albania: San Marino fatica a creare pericoli e i Ismajli e compagni controllano il match con il 72% di possesso palla, trasformandolo in una gara a senso unico. Per il difensore del Torino resta comunque un’altra serata positiva, utile a consolidare il suo ruolo nelle gerarchie di Maran e a dare continuità al percorso iniziato con la precedente uscita internazionale.