Altra conferma per Ismajli: Maran lo schiera titolare, il granata risponde con una prova ordinata
La situazione esterni in casa Torino (VIDEO)
Altra prova da titolare, altra conferma per Ardian Ismajli. Il difensore del Torino scende in campo dall’inizio anche contro San Marino e contribuisce al netto 3-0 dell’Albania, dando continuità alla prestazione offerta nella precedente sfida contro la Bielorussia. È stata una gara mai realmente messa in discussione, dominata dagli albanesi dall’inizio alla fine.
Ismajli, difesa con ordine: altra prova convincenteMaran continua a dargli fiducia e Ismajli risponde con una prestazione solida, soprattutto nella gestione del pallone. Il centrale granata viene coinvolto non tanto in fase difensiva quanto in quella di impostazione e chiude 90 minuti di gara con il 92% di precisione nei passaggi: 61 completati su 63. Numeri in cui si leggono anche 9 lanci lunghi riusciti su 10, confermando la capacità di cercare anche soluzioni più dirette quando necessario. In fase difensiva gestisce senza particolari affanni, intervenendo con pulizia e mantenendo ordine nella linea. Va considerato, però, il contesto di una partita mai davvero complicata per l’Albania: San Marino fatica a creare pericoli e i Ismajli e compagni controllano il match con il 72% di possesso palla, trasformandolo in una gara a senso unico. Per il difensore del Torino resta comunque un’altra serata positiva, utile a consolidare il suo ruolo nelle gerarchie di Maran e a dare continuità al percorso iniziato con la precedente uscita internazionale.
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