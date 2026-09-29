Stecca la seconda gara del girone 1 della League 2 di Nations League la Scozia. Dopo il pareggio contro la Slovenia, arriva una pesante sconfitta a Glasgow contro la Svizzera. Il 3-0 finale in favore degli elvetici, però, è fortemente condizionato dall’espulsione di Jack Hendry, arrivata dopo poco più di dieci minuti. Insieme alla Scozia sprofonda anche Nathan Patterson, schierato esterno destro nel 3-4-2-1 del Ct Pocognoli dopo il mancato impiego nella prima uscita.

Rodriguez condanna Patterson

Sulla punizione successiva al rosso, tuttavia, il risultato si sblocca grazie alla magistrale esecuzione del compagno granata del classe 2001, Ricardo Rodriguez. La partita di Patterson e della Scozia si complica inevitabilmente e la Svizzera trova il raddoppio al 55’ con Nico Elvedi, prima del definitivo 3-0 firmato Amdouni all’82’. Per Patterson è stata una gara inevitabilmente condizionata dall’inferiorità numerica. L’esterno ha dovuto pensare soprattutto alla fase difensiva, con pochissime possibilità di spingersi in avanti. Al 59’ il Ct lo ha richiamato in panchina, inserendo Kristi Montgomery: per Patterson dunque un’ora di gioco utile a mettere minuti nelle gambe, ma in una serata complicata per lui e per tutta la Scozia. Il laterale ha commesso qualche sbavatura, riuscendo comunque a reggere il confronto con Dan Ndoye. Ora la Scozia dovrà voltare pagina. Il prossimo impegno è in programma sabato alle 20:45, in casa della Macedonia del Nord. Resta da capire quale sarà la scelta di Pocognoli: Patterson verrà confermato dal primo minuto o tornerà a sedersi in panchina?