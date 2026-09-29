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Già 3 gli esoneri nella Serie A 2026/27

La Serie A è un campionato esigente per gli allenatori almeno dal punto di vista dei risultati. E lo sanno bene Carlos Cuesta, Domenico Tedesco e Fabio Grosso, le prime tre vittime della frenesia dei club italiani. Sicuramente questi tre allenatori hanno approcciato male e hanno ottenuto poco o nulla nelle prime uscite stagionali, ma sono anche stati bocciati e sollevati dal proprio incarico nel giro di poco tempo, con le società coinvolte che non hanno dato una seconda possibilità al progetto in corso. Se l'anno scorso il primo esonero era avvenuto a fine ottobre, in questo inizio di stagione si è già a quota tre a fine settembre. A volte la fretta è cattiva consigliera, anche se solo a posteriori si potrà dire se le scelte effettuate dalle società che han deciso di cambiare guida tecnica si rivelerà azzeccata oppure un buco nell'acqua.

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