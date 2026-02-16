Petardo contro Audero: maxi Daspo di 4 anni all’ultras interista

La Questura di Cremona ha ufficializzato il Daspo per l'interista che aveva stordito Audero lanciando una bomba carta in campo

La gara dell'1° febbraio, valevole per la 23ª giornata di Serie A, vede l' Inter in pieno controllo e in vantaggio di due reti in casa della Cremonese. Tuttavia, in avvio di ripresa accade l'impensabile: dagli spalti parte una bomba carta che finisce nei pressi di Emil Audero , portiere dei grigiorossi, che crolla immediatamente a terra visibilmente stordito. L'arbitro Massa sospende temporaneamente il match e permette l'ingresso dei sanitari in campo per poter soccorrere il giocatore, che dopo alcuni minuti fa segno di poter riprendere il gioco, pur essendo visibilmente scosso dall'esplosione e con una ferita alla gamba.

L'arresto e il Daspo nei confronti del tifoso interista

La Questura di Cremona ha intanto formalizzato il Daspo per un totale di ben quattro anni all'ultras diciannovenne, che era stato fermato in differita dalla Digos. In attesa del processo, il Gip di Milano ha poi concesso gli arresti domiciliari, dove si trova tuttora, al giovane, che non ha particolari precedenti e che si è assunto le proprie responsabilità in sede di udienza preliminare.