Razzi sugli spalti in Torino-Cremonese: Daspo per quattro tifosi granata

Pugno duro contro alcuni tifosi granata. La Polizia di Stato ha emesso quattro Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Torino: tali provvedimenti sono arrivati a seguito del lancio di sei razzi pirotecnici in occasione del match di campionato tra Torino e Cremonese del 15 dicembre 2025 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino determinando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone presenti sugli spalti e sul terreno di gioco, che avrebbero potuto riportare ustioni o lesioni provocate dall’uso dei medesimi. Per i supporters granata coinvolti, denunciati subito dopo la gara tra il club granata e i griogiorossi, il Questore di Torino, attraverso la locale Divisione Anticrimine, ha emesso la misura del Daspo, con il divieto di accesso agli impianti sportivi calcistici per 1 anno.